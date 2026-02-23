Verluste in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel in der Verlustzone

So performte der Dow Jones am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 1,66 Prozent auf 48 804,06 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,586 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,611 Prozent schwächer bei 49 323,00 Punkten in den Handel, nach 49 625,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 695,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 731,46 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 098,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 46 245,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 43 428,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,872 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Procter Gamble (+ 2,73 Prozent auf 165,17 USD), Walmart (+ 2,29 Prozent auf 125,81 USD), McDonalds (+ 1,62) Prozent auf 334,56 USD), Johnson Johnson (+ 1,38 Prozent auf 245,84 USD) und Merck (+ 1,28 Prozent auf 123,82 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-13,15 Prozent auf 223,35 USD), American Express (-7,20 Prozent auf 321,24 USD), Visa (-4,50 Prozent auf 306,52 USD), JPMorgan Chase (-4,22 Prozent auf 297,67 USD) und Salesforce (-3,78 Prozent auf 178,16 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 833 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,71 Prozent gelockt.

