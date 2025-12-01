Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

Dow Jones im Fokus 01.12.2025 16:02:05

Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus

So bewegt sich der Dow Jones heute.

Um 16:00 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,12 Prozent auf 47 660,80 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,196 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,491 Prozent auf 47 482,25 Punkte an der Kurstafel, nach 47 716,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 47 412,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 676,03 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der Dow Jones bei 47 562,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45 544,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, stand der Dow Jones bei 44 910,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 106,33 USD), Chevron (+ 1,23 Prozent auf 152,99 USD), Salesforce (+ 0,75 Prozent auf 232,28 USD), Merck (+ 0,59 Prozent auf 105,45 USD) und Walmart (+ 0,44 Prozent auf 111,00 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Microsoft (-1,25 Prozent auf 485,86 USD), Caterpillar (-1,19 Prozent auf 568,91 USD), McDonalds (-1,18 Prozent auf 308,13 USD), IBM (-1,16 Prozent auf 305,02 USD) und Sherwin-Williams (-0,86 Prozent auf 340,73 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 249 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,71 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

