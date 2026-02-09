Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Um 16:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,36 Prozent auf 49 934,80 Punkte nach. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,710 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 49 032,19 Zählern und damit 2,16 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50 115,67 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 50 062,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 837,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 49 504,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 987,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 303,40 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 169,65 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,09 Prozent auf 191,14 USD), Microsoft (+ 1,80 Prozent auf 408,38 USD), JPMorgan Chase (+ 0,89 Prozent auf 325,28 USD), Goldman Sachs (+ 0,80 Prozent auf 936,14 USD) und Cisco (+ 0,39 Prozent auf 85,15 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,62 Prozent auf 374,26 USD), Merck (-2,31 Prozent auf 119,11 USD), Amazon (-1,85 Prozent auf 206,43 USD), 3M (-1,56 Prozent auf 169,97 USD) und Procter Gamble (-1,49 Prozent auf 156,80 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 698 905 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at