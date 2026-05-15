Verluste in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,07 Prozent auf 49 526,17 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,415 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,439 Prozent auf 49 843,58 Punkte an der Kurstafel, nach 50 063,46 Punkten am Vortag.

Bei 49 930,26 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 503,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,046 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der Dow Jones mit 48 463,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 500,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42 322,75 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,36 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,54 Prozent auf 173,51 USD), Microsoft (+ 3,05 Prozent auf 421,92 USD), Chevron (+ 2,39 Prozent auf 191,10 USD), Cisco (+ 2,32 Prozent auf 118,21 USD) und Visa (+ 1,00 Prozent auf 325,75 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-4,42 Prozent auf 225,32 USD), Boeing (-3,80 Prozent auf 220,49 USD), Caterpillar (-3,47 Prozent auf 888,31 USD), Amgen (-2,95 Prozent auf 326,31 USD) und Sherwin-Williams (-2,94 Prozent auf 300,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 52 977 134 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at