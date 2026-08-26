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Dow Jones-Performance im Fokus 26.08.2026 20:04:18

Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone

Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone

Der Dow Jones verzeichnet am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,23 Prozent auf 53 455,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,414 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53 594,92 Zählern und damit 0,033 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (53 577,40 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53 639,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53 379,40 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,363 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 51 947,25 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 50 461,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 418,07 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,49 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 1,71 Prozent auf 219,37 USD), Caterpillar (+ 1,51 Prozent auf 823,54 USD), UnitedHealth (+ 1,39 Prozent auf 402,11 USD), Apple (+ 0,92 Prozent auf 312,76 USD) und Cisco (+ 0,67 Prozent auf 111,86 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-2,20 Prozent auf 38,61 USD), IBM (-1,93 Prozent auf 229,67 USD), Goldman Sachs (-1,71 Prozent auf 1 040,78 USD), Merck (-1,64 Prozent auf 153,88 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,48 Prozent auf 338,27 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 602 762 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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