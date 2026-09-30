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NYSE-Handel im Blick 30.09.2026 22:34:20

Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

So performte der Dow Jones am Mittwoch schlussendlich.

Der Dow Jones gab im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 50 906,05 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,587 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 51 416,96 Punkte an der Kurstafel, nach 51 349,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50 906,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51 473,93 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 53 559,99 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der Dow Jones noch bei 52 319,20 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der Dow Jones 46 397,89 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,22 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,89 Prozent auf 229,57 USD), Apple (+ 1,10 Prozent auf 333,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,01 Prozent auf 340,74 USD), Amazon (+ 1,01 Prozent auf 249,15 USD) und Microsoft (+ 0,77 Prozent auf 512,90 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2,70 Prozent auf 103,92 USD), Merck (-2,66 Prozent auf 145,31 USD), 3M (-2,58 Prozent auf 164,15 USD), Sherwin-Williams (-2,17 Prozent auf 323,27 USD) und UnitedHealth (-2,10 Prozent auf 367,08 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 42 267 755 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,859 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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