Dow Jones aktuell 11.02.2026 20:04:45

Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus

Der Dow Jones erleidet derzeit Verluste.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 50 066,59 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,683 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 50 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 50 188,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 901,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50 499,04 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 49 504,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 927,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 593,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3,27 Prozent auf 766,65 USD), Verizon (+ 2,69 Prozent auf 48,67 USD), Coca-Cola (+ 2,68) Prozent auf 78,87 USD), UnitedHealth (+ 2,25 Prozent auf 279,37 USD) und Walmart (+ 2,07 Prozent auf 129,32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-5,78 Prozent auf 274,89 USD), Salesforce (-4,41 Prozent auf 184,91 USD), Boeing (-2,70 Prozent auf 236,05 USD), JPMorgan Chase (-2,60 Prozent auf 310,01 USD) und American Express (-2,33 Prozent auf 354,72 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 663 391 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,93 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

