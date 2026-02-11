Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Dow Jones aktuell
|
11.02.2026 20:04:45
Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus
Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 50 066,59 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,683 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 50 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 50 188,14 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 901,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50 499,04 Punkten lag.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 49 504,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 927,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 593,65 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern markiert.
Dow Jones-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3,27 Prozent auf 766,65 USD), Verizon (+ 2,69 Prozent auf 48,67 USD), Coca-Cola (+ 2,68) Prozent auf 78,87 USD), UnitedHealth (+ 2,25 Prozent auf 279,37 USD) und Walmart (+ 2,07 Prozent auf 129,32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-5,78 Prozent auf 274,89 USD), Salesforce (-4,41 Prozent auf 184,91 USD), Boeing (-2,70 Prozent auf 236,05 USD), JPMorgan Chase (-2,60 Prozent auf 310,01 USD) und American Express (-2,33 Prozent auf 354,72 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 663 391 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,93 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|283,95
|-1,80%
|Apple Inc.
|215,65
|-2,38%
|Boeing Co.
|204,00
|1,29%
|Caterpillar Inc.
|652,00
|2,03%
|Coca-Cola Co.
|66,12
|-0,59%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|220,50
|0,71%
|JPMorgan Chase & Co.
|254,55
|-0,10%
|NVIDIA Corp.
|153,78
|-2,37%
|Salesforce
|159,06
|2,08%
|UnitedHealth Inc.
|246,70
|3,03%
|Verizon Inc.
|41,30
|-0,83%
|Walmart
|112,60
|-0,16%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|49 500,93
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.