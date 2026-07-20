Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 51 995,54 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,289 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,537 Prozent auf 52 426,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52 146,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52 411,90 Punkte, das Tagestief hingegen 51 905,79 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 51 564,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, lag der Dow Jones noch bei 49 442,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 44 342,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 1,99 Prozent auf 401,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,97 Prozent auf 352,94 USD), Salesforce (+ 1,91 Prozent auf 174,03 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 190,18 USD) und Amazon (+ 1,26 Prozent auf 250,34 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR), Apple (-2,75 Prozent auf 324,56 USD), Merck (-1,82 Prozent auf 125,19 USD), Boeing (-1,75 Prozent auf 210,28 USD) und Walmart (-1,72 Prozent auf 112,27 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 725 264 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 12,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at