Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,24 Prozent auf 46 268,87 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,432 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,377 Prozent schwächer bei 46 206,69 Punkten, nach 46 381,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 217,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 714,27 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 631,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, bei 42 581,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 124,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46 714,27 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 1,41 Prozent auf 176,66 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 158,15 USD), UnitedHealth (+ 1,32 Prozent auf 345,79 USD), 3M (+ 1,22 Prozent auf 155,74 USD) und Boeing (+ 0,99 Prozent auf 214,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-3,00 Prozent auf 178,10 USD), Amazon (-2,60 Prozent auf 221,72 USD), Salesforce (-1,61 Prozent auf 245,67 USD), Home Depot (-1,51 Prozent auf 346,00 EUR) und Visa (-1,04 Prozent auf 340,79 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 26 746 141 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,640 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Merck-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

