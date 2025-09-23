Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 23.09.2025 20:04:59

Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,24 Prozent auf 46 268,87 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,432 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,377 Prozent schwächer bei 46 206,69 Punkten, nach 46 381,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 217,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 714,27 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 631,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, bei 42 581,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 124,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46 714,27 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 1,41 Prozent auf 176,66 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 158,15 USD), UnitedHealth (+ 1,32 Prozent auf 345,79 USD), 3M (+ 1,22 Prozent auf 155,74 USD) und Boeing (+ 0,99 Prozent auf 214,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-3,00 Prozent auf 178,10 USD), Amazon (-2,60 Prozent auf 221,72 USD), Salesforce (-1,61 Prozent auf 245,67 USD), Home Depot (-1,51 Prozent auf 346,00 EUR) und Visa (-1,04 Prozent auf 340,79 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 26 746 141 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,640 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Merck-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnsonmehr Nachrichten

Analysen zu Home Depot Inc., Themehr Analysen

26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 130,42 -0,75% 3M Co.
Amazon 187,44 -2,83% Amazon
Boeing Co. 184,10 1,87% Boeing Co.
Chevron Corp. 133,98 0,75% Chevron Corp.
Home Depot Inc., The 348,95 -0,17% Home Depot Inc., The
Johnson & Johnson 150,04 1,64% Johnson & Johnson
Merck Co. 68,30 0,00% Merck Co.
Microsoft Corp. 431,80 -0,86% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 150,64 -3,06% NVIDIA Corp.
Salesforce 212,35 0,59% Salesforce
UnitedHealth Inc. 297,50 2,73% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 36,61 0,30% Verizon Inc.
Visa Inc. 288,25 -0,81% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 235,85 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schwächer -- ATX und DAX schließen im Plus -- Börsen in China letztlich tiefer - Tokio im Feiertag
Der heimische Leitindex legte am Dienstag zu, während auch der deutsche Markt Gewinne verzeichnete. Die US-Börsen bewegen sich abwärts. Derweil verbuchten die Indizes in China am Dienstag Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen