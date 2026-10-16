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Dow Jones-Performance im Fokus 16.10.2026 20:03:36

Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der Dow Jones sinkt am Freitag.

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,50 Prozent auf 51 914,50 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,197 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,613 Prozent auf 51 858,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52 177,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 867,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 582,32 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,288 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51 461,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 552,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 952,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,30 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,33 Prozent auf 224,44 USD), Home Depot (+ 2,18 Prozent auf 279,50 EUR), Coca-Cola (+ 1,31 Prozent auf 93,21 USD), Merck (+ 1,22 Prozent auf 146,96 USD) und Travelers (+ 1,20 Prozent auf 388,50 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-2,73 Prozent auf 240,00 USD), Microsoft (-2,21 Prozent auf 527,53 USD), Cisco (-2,05 Prozent auf 107,60 USD), Amazon (-2,02 Prozent auf 249,62 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,87 Prozent auf 338,45 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14 080 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,746 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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