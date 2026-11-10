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Dow Jones-Entwicklung 10.11.2026 20:04:16

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag im Minus.

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,44 Prozent auf 52 160,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,911 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,43 Prozent tiefer bei 51 643,01 Punkten, nach 52 389,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 977,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 291,77 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 654,95 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 53 975,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der Dow Jones bei 47 368,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,81 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1,52 Prozent auf 401,19 USD), UnitedHealth (+ 1,30 Prozent auf 402,80 USD), Amazon (+ 0,99 Prozent auf 269,56 USD), Coca-Cola (+ 0,79 Prozent auf 96,79 USD) und Procter Gamble (+ 0,56 Prozent auf 169,26 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-5,78 Prozent auf 168,34 USD), Caterpillar (-3,27 Prozent auf 579,28 USD), Nike (-2,11 Prozent auf 39,04 USD), Microsoft (-2,10 Prozent auf 533,72 USD) und Salesforce (-1,88 Prozent auf 210,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 54 518 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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