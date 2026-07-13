Verluste in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 52 498,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,361 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,027 Prozent auf 52 622,92 Punkte an der Kurstafel, nach 52 637,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 846,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52 351,12 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 202,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der Dow Jones noch bei 48 218,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der Dow Jones bei 44 371,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,51 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4,84 Prozent auf 171,22 USD), Chevron (+ 3,29 Prozent auf 182,20 USD), Visa (+ 2,52 Prozent auf 357,75 USD), Microsoft (+ 1,53 Prozent auf 390,99 USD) und American Express (+ 1,10 Prozent auf 354,43 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-3,52 Prozent auf 203,53 USD), Boeing (-3,05 Prozent auf 215,51 USD), Caterpillar (-2,20 Prozent auf 931,47 USD), Cisco (-1,70 Prozent auf 119,25 USD) und Sherwin-Williams (-1,50 Prozent auf 328,97 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 34 963 614 Aktien gehandelt. Mit 4,477 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at