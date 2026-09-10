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NYSE-Handel im Fokus 10.09.2026 20:04:17

Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer

Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der Dow Jones gibt am Donnerstagnachmittag nach.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,65 Prozent im Minus bei 52 040,74 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,711 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,625 Prozent höher bei 52 707,90 Punkten, nach 52 380,66 Punkten am Vortag.

Bei 52 006,96 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 291,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 975,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der Dow Jones mit 49 918,78 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 45 490,92 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,56 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 3,15 Prozent auf 325,26 USD), Walt Disney (+ 0,73 Prozent auf 104,94 USD), Coca-Cola (+ 0,63 Prozent auf 88,10 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,41 Prozent auf 329,72 USD) und Microsoft (+ 0,16 Prozent auf 492,43 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-2,38 Prozent auf 218,35 USD), Amgen (-2,33 Prozent auf 382,14 USD), IBM (-2,13 Prozent auf 234,83 USD), Merck (-1,76 Prozent auf 144,93 USD) und Caterpillar (-1,61 Prozent auf 802,39 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 334 928 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,674 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 52 064,10 -0,60%

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