Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter

Am Montag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,18 Prozent auf 48 890,62 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,274 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,563 Prozent stärker bei 49 253,57 Punkten, nach 48 977,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 48 377,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 962,10 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 49 407,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 474,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 43 840,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,05 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,08 Prozent auf 182,66 USD), Microsoft (+ 1,81 Prozent auf 399,86 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 189,82 USD), Goldman Sachs (+ 1,08 Prozent auf 868,82 USD) und Honeywell (+ 0,99 Prozent auf 246,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-2,77 Prozent auf 352,53 USD), Walt Disney (-2,07 Prozent auf 103,85 USD), Nike (-1,90 Prozent auf 61,00 USD), Procter Gamble (-1,67 Prozent auf 164,40 USD) und 3M (-1,63 Prozent auf 162,63 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 149 199 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,678 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,19 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

