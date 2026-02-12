Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,34 Prozent tiefer bei 49 451,98 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,646 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,243 Prozent stärker bei 50 243,15 Punkten, nach 50 121,40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 420,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 50 447,01 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1,19 Prozent zurück. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 49 590,20 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 12.11.2025, einen Stand von 48 254,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 368,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 47 853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,78 Prozent auf 133,64 USD), McDonalds (+ 2,74 Prozent auf 332,08 USD), UnitedHealth (+ 1,96 Prozent auf 284,37 USD), Sherwin-Williams (+ 1,53 Prozent auf 372,60 USD) und Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 244,55 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-12,32 Prozent auf 75,00 USD), Walt Disney (-5,31 Prozent auf 102,38 USD), Apple (-5,00 Prozent auf 261,73 USD), IBM (-4,87 Prozent auf 259,52 USD) und Goldman Sachs (-4,24 Prozent auf 904,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53 917 687 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

