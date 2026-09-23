McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Index-Performance im Fokus 23.09.2026 22:34:29

Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Der Dow Jones gab zum Handelsende nach.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,68 Prozent tiefer bei 51 511,59 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,583 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,845 Prozent stärker bei 52 301,92 Punkten, nach 51 863,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 477,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 846,81 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,819 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53 277,01 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 51 666,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der Dow Jones bei 46 292,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,47 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 1,84 Prozent auf 237,58 USD), Chevron (+ 1,53 Prozent auf 205,51 USD), Boeing (+ 1,12 Prozent auf 199,93 USD), IBM (+ 0,60 Prozent auf 232,76 USD) und 3M (+ 0,59 Prozent auf 170,30 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-4,81 Prozent auf 238,32 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,58 Prozent auf 334,98 USD), Amazon (-2,24 Prozent auf 249,27 USD), Merck (-1,88 Prozent auf 148,08 USD) und NVIDIA (-1,47 Prozent auf 225,51 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26 598 258 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,796 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

3M Co. 149,30 1,70% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 294,15 -2,97% Alphabet C (ex Google)
Amazon 219,05 -1,79% Amazon
Boeing Co. 175,16 1,49% Boeing Co.
Chevron Corp. 180,06 0,85% Chevron Corp.
IBM Corp. (International Business Machines) 204,45 0,64% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 209,10 -4,69% McDonald's Corp.
Merck Co. 130,06 -2,21% Merck Co.
Microsoft Corp. 439,30 0,84% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,53 -0,21% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.
Salesforce 208,75 2,96% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 316,70 0,25% Travelers Inc (Travelers Companies)

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 511,59 -0,68%

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