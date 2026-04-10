Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 48 005,67 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,245 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,716 Prozent auf 47 840,63 Punkte an der Kurstafel, nach 48 185,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48 235,06 Punkte, das Tagestief hingegen 47 936,14 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 3,30 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der Dow Jones noch bei 47 706,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39 593,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,779 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2,02 Prozent auf 238,36 USD), NVIDIA (+ 1,30 Prozent auf 186,30 USD), Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 289,00 EUR), UnitedHealth (+ 0,88 Prozent auf 309,62 USD) und 3M (+ 0,47 Prozent auf 151,21 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2,43 Prozent auf 166,70 USD), Verizon (-2,26 Prozent auf 46,70 USD), Nike (-1,55 Prozent auf 43,32 USD), Travelers (-1,54 Prozent auf 298,56 USD) und IBM (-1,46 Prozent auf 233,72 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 289 639 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,787 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at