Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter

Der Dow Jones fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE um 0,59 Prozent auf 48 452,03 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,510 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,307 Prozent auf 48 589,77 Punkte an der Kurstafel, nach 48 739,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 526,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 264,86 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,702 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 48 908,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 954,99 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 43 006,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,144 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 626,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,41 Prozent auf 199,66 USD), Amazon (+ 1,31 Prozent auf 219,66 USD), Chevron (+ 1,05 Prozent auf 187,99 USD), IBM (+ 0,97 Prozent auf 252,50 USD) und Microsoft (+ 0,89 Prozent auf 408,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-2,49 Prozent auf 239,20 USD), Merck (-2,45 Prozent auf 117,33 USD), Walmart (-2,44 Prozent auf 124,69 USD), Caterpillar (-2,11 Prozent auf 716,52 USD) und Amgen (-2,01 Prozent auf 371,63 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 173 052 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,49 Prozent gelockt.

