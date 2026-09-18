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Index-Bewegung 18.09.2026 16:01:58

Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter

Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter

Der Dow Jones gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag geht es im Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,38 Prozent auf 51 580,25 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,820 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,202 Prozent auf 51 882,53 Punkte an der Kurstafel, nach 51 778,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 51 826,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 558,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,22 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der Dow Jones bei 53 343,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 564,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 142,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,61 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2,50 Prozent auf 352,29 USD), Caterpillar (+ 1,24 Prozent auf 808,46 USD), Amazon (+ 0,63 Prozent auf 252,78 USD), Amgen (+ 0,53 Prozent auf 381,79 USD) und Boeing (+ 0,41 Prozent auf 197,81 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-1,79 Prozent auf 233,50 USD), Walt Disney (-1,71 Prozent auf 103,55 USD), Travelers (-1,60 Prozent auf 373,40 USD), Sherwin-Williams (-1,25 Prozent auf 316,94 USD) und Salesforce (-1,17 Prozent auf 240,00 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 438 991 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Boeing Co. 172,56 0,31% Boeing Co.
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