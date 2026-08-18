Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,71 Prozent auf 29 481,58 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,34 Prozent leichter bei 29 594,89 Punkten, nach 29 995,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 425,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 677,29 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28 592,66 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 28 994,37 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 23 713,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 16,96 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intuit (+ 5,42 Prozent auf 353,80 USD), Adobe (+ 4,85 Prozent auf 266,37 USD), Autodesk (+ 4,12 Prozent auf 251,60 USD), Monster Beverage (+ 3,93 Prozent auf 47,31 USD) und Netflix (+ 3,37 Prozent auf 78,58 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-11,02 Prozent auf 94,32 USD), Teradyne (-10,33 Prozent auf 397,37 USD), Lumentum (-10,20 Prozent auf 870,11 USD), Sandisk (-9,99 Prozent auf 1 608,43 USD) und Marvell Technology (-9,00 Prozent auf 213,24 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 948 351 Aktien gehandelt. Mit 4,709 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Comcast-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at