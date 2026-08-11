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WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056

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Index-Performance im Blick 11.08.2026 20:04:18

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,37 Prozent auf 29 513,00 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,246 Prozent stärker bei 29 694,70 Punkten, nach 29 621,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 466,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 705,80 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 825,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 320,66 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der NASDAQ 100 23 526,63 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 6,47 Prozent auf 634,92 USD), MercadoLibre (+ 5,48 Prozent auf 1 924,25 USD), Nebius (+ 4,07 Prozent auf 191,60 USD), ASML (+ 2,92 Prozent auf 1 784,05 USD) und Teradyne (+ 2,76 Prozent auf 375,18 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Monster Beverage (-49,80 Prozent auf 45,90 USD), AppLovin (-5,27 Prozent auf 321,13 USD), SpaceX (-4,75 Prozent auf 132,15 USD), Honeywell Technologies (-4,38 Prozent auf 232,29 USD) und Datadog A (-3,53 Prozent auf 251,57 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 161 604 Aktien gehandelt. Mit 4,697 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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ASML Holding NV NY Registered Shs 1 565,00 0,64% ASML Holding NV NY Registered Shs
Axon Enterprise 522,40 -5,16% Axon Enterprise
Comcast Corp. (Class A) 22,07 -0,65% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 192,16 -0,02% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 208,50 -2,34% Datadog Inc Registered Shs -A-
Honeywell Technologies 199,14 -0,19% Honeywell Technologies
Intel Corp. 87,45 4,00% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,32 0,00% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 601,60 0,53% MercadoLibre Inc
Monster Beverage Corp 39,89 1,05% Monster Beverage Corp
Nebius 222,65 33,18% Nebius
NVIDIA Corp. 193,94 2,80% NVIDIA Corp.
SpaceX 126,14 10,01% SpaceX
Teradyne Inc. 348,95 7,06% Teradyne Inc.

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NASDAQ 100 29 742,60 0,74%

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