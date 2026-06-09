Verluste in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagmittag auf rotem Terrain.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2,55 Prozent auf 28 664,46 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,792 Prozent fester bei 29 647,34 Punkten, nach 29 414,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 657,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 805,30 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 234,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 967,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 797,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,72 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cintas (+ 2,70 Prozent auf 178,34 USD), Starbucks (+ 2,67 Prozent auf 97,35 USD), Dollar Tree (+ 2,67 Prozent auf 110,56 USD), Linde (+ 2,29 Prozent auf 513,41 USD) und Mondelez (+ 2,06 Prozent auf 62,87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-9,44 Prozent auf 51,51 USD), Marvell Technology (-9,29 Prozent auf 262,02 USD), AppLovin (-7,83 Prozent auf 519,54 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,46 Prozent auf 117,71 USD) und Arm (-7,28 Prozent auf 321,16 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 572 989 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,300 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at