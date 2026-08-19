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NASDAQ 100-Performance im Fokus 19.08.2026 16:01:45

Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 29 415,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,305 Prozent auf 29 580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 490,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 29 652,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 316,48 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 28 592,66 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 28 818,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 384,77 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,70 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 11,04 Prozent auf 239,84 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,66 Prozent auf 96,83 USD), Copart (+ 4,63 Prozent auf 32,97 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,48 Prozent auf 238,85 USD) und Gilead Sciences (+ 2,75 Prozent auf 147,39 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Nebius (-9,22 Prozent auf 225,52 USD), Rocket Lab (-4,65 Prozent auf 75,48 USD), Broadcom (-4,38 Prozent auf 363,36 USD), CrowdStrike (-2,63 Prozent auf 207,32 USD) und Intel (-2,29 Prozent auf 94,47 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 651 118 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,696 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie hat mit 7,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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