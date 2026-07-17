Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,80 Prozent leichter bei 28 503,44 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,96 Prozent auf 28 457,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 025,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 508,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 231,32 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 3,28 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2026, den Stand von 29 670,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26 672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 17.07.2025, mit 23 081,05 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,08 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Kraft Heinz Company (+ 3,22 Prozent auf 27,08 USD), Diamondback Energy (+ 2,96 Prozent auf 195,76 USD), T-Mobile US (+ 2,68) Prozent auf 198,02 USD), Mondelez (+ 2,52 Prozent auf 62,97 USD) und Walmart (+ 2,47 Prozent auf 117,79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Netflix (-10,18 Prozent auf 66,78 USD), Intuitive Surgical (-9,63 Prozent auf 363,59 USD), Cadence Design Systems (-9,18 Prozent auf 331,19 USD), Astera Labs (-8,52 Prozent auf 292,49 USD) und Applied Materials (-8,07 Prozent auf 515,68 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 069 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,491 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at