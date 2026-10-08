Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|Index-Performance im Fokus
|
08.10.2026 20:04:19
Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt
Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 1,68 Prozent auf 30 635,44 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,561 Prozent leichter bei 30 985,23 Punkten, nach 31 160,08 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 125,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 556,40 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 507,70 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 29 252,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 136,62 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Take Two (+ 3,71 Prozent auf 211,58 USD), Diamondback Energy (+ 3,69 Prozent auf 191,19 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,80 Prozent auf 180,53 USD), Walmart (+ 2,74 Prozent auf 111,12 USD) und Monster Beverage (+ 2,43 Prozent auf 43,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Astera Labs (-7,54 Prozent auf 353,42 USD), CoreWeave (-7,43 Prozent auf 81,88 USD), Arm (-7,23 Prozent auf 273,09 USD), Nebius (-7,10 Prozent auf 220,31 USD) und Intel (-6,69 Prozent auf 105,55 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12 047 149 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 5,147 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Arm Holdings
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Arm Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Arm Holdings
|238,50
|-2,45%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|305,00
|-0,97%
|Comcast Corp. (Class A)
|18,38
|-2,73%
|CoreWeave
|73,22
|0,73%
|CrowdStrike
|244,15
|4,12%
|Diamondback Energy Inc
|171,56
|0,34%
|Intel Corp.
|93,91
|-1,72%
|Kraft Heinz Company
|19,86
|-1,05%
|Monster Beverage Corp
|38,87
|-0,05%
|Nebius
|197,52
|0,86%
|NVIDIA Corp.
|205,25
|-0,12%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|162,60
|0,37%
|Take Two
|190,60
|2,09%
|Walmart
|99,23
|0,62%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30 902,79
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.