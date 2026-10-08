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Index-Performance im Fokus 08.10.2026 20:04:19

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 1,68 Prozent auf 30 635,44 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,561 Prozent leichter bei 30 985,23 Punkten, nach 31 160,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 125,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 556,40 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 507,70 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 29 252,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 136,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Take Two (+ 3,71 Prozent auf 211,58 USD), Diamondback Energy (+ 3,69 Prozent auf 191,19 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,80 Prozent auf 180,53 USD), Walmart (+ 2,74 Prozent auf 111,12 USD) und Monster Beverage (+ 2,43 Prozent auf 43,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Astera Labs (-7,54 Prozent auf 353,42 USD), CoreWeave (-7,43 Prozent auf 81,88 USD), Arm (-7,23 Prozent auf 273,09 USD), Nebius (-7,10 Prozent auf 220,31 USD) und Intel (-6,69 Prozent auf 105,55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12 047 149 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 5,147 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CoreWeave 73,22 0,73% CoreWeave
CrowdStrike 244,15 4,12% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 171,56 0,34% Diamondback Energy Inc
Intel Corp. 93,91 -1,72% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 19,86 -1,05% Kraft Heinz Company
Monster Beverage Corp 38,87 -0,05% Monster Beverage Corp
Nebius 197,52 0,86% Nebius
NVIDIA Corp. 205,25 -0,12% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 162,60 0,37% Old Dominion Freight Line Inc.
Take Two 190,60 2,09% Take Two
Walmart 99,23 0,62% Walmart

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NASDAQ 100 30 902,79 0,58%

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