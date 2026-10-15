Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 29 935,59 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 29 526,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29 950,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29 408,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 985,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,79 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 28 937,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 502,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 745,36 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 18,76 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 6,52 Prozent auf 279,29 USD), Intuit (+ 6,36 Prozent auf 330,17 USD), Autodesk (+ 6,07 Prozent auf 245,16 USD), CoreWeave (+ 5,94 Prozent auf 69,69 USD) und Copart (+ 5,63 Prozent auf 27,75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Rocket Lab (-6,64 Prozent auf 55,25 USD), Teradyne (-4,52 Prozent auf 343,21 USD), Applied Materials (-3,72 Prozent auf 430,01 USD), Cisco (-3,34 Prozent auf 109,85 USD) und Lam Research (-3,30 Prozent auf 277,46 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 972 246 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at