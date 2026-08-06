Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 29 373,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,893 Prozent schwächer bei 29 224,37 Punkten, nach 29 487,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 569,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 123,38 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 697,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 599,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der NASDAQ 100 23 315,04 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,53 Prozent zu. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit SpaceX (+ 6,14 Prozent auf 114,92 USD), Arm (+ 4,41 Prozent auf 286,68 USD), Astera Labs (+ 4,10 Prozent auf 331,50 USD), T-Mobile US (+ 3,75 Prozent auf 179,97 USD) und DoorDash (+ 2,89 Prozent auf 213,26 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-19,66 Prozent auf 335,67 USD), Datadog A (-19,03 Prozent auf 229,29 USD), Axon Enterprise (-14,28 Prozent auf 522,46 USD), Nebius (-13,29 Prozent auf 189,88 USD) und Western Digital (-13,03 Prozent auf 451,52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 68 767 131 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,442 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at