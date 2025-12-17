Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zum Handelsende verlor der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,93 Prozent auf 24 647,61 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 25 167,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 132,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 647,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 193,41 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,78 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 799,92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 223,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22 001,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Diamondback Energy (+ 3,36 Prozent auf 154,07 USD), Gilead Sciences (+ 2,17 Prozent auf 121,36 USD), Comcast (+ 1,98 Prozent auf 30,32 USD), Adobe (+ 1,95 Prozent auf 354,66 USD) und CoStar Group (+ 1,90 Prozent auf 64,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-6,74 Prozent auf 340,97 USD), ASML (-5,63 Prozent auf 1 015,43 USD), Palantir (-5,57 Prozent auf 177,29 USD), Arm (-5,38 Prozent auf 114,58 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,29 Prozent auf 198,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 63 788 321 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Charter A-Aktie hat mit 5,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,49 Prozent, die höchste im Index.

