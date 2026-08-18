Verluste in New York: NASDAQ 100 im Minus

Am Dienstag gibt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,55 Prozent auf 29 528,96 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,34 Prozent auf 29 594,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29 995,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 677,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 425,08 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 28 592,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 994,37 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 23 713,76 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,15 Prozent zu. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intuit (+ 4,47 Prozent auf 350,60 USD), DoorDash (+ 3,99 Prozent auf 221,21 USD), Adobe (+ 3,96 Prozent auf 264,11 USD), Monster Beverage (+ 3,89 Prozent auf 47,29 USD) und Airbnb (+ 3,69 Prozent auf 185,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Teradyne (-9,49 Prozent auf 401,08 USD), Lumentum (-9,26 Prozent auf 879,17 USD), CoreWeave (-8,90 Prozent auf 96,57 USD), Marvell Technology (-8,17 Prozent auf 215,19 USD) und Seagate Technology (-8,04 Prozent auf 914,81 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 659 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at