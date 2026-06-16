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Index-Performance im Fokus 16.06.2026 20:04:46

Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 fällt derzeit.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,28 Prozent auf 30 151,55 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,290 Prozent auf 30 455,49 Punkte an der Kurstafel, nach 30 543,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30 072,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 560,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 29 125,20 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 24 655,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 937,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19,62 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Fiserv (+ 2,98 Prozent auf 49,34 USD), Constellation Energy (+ 2,85 Prozent auf 269,82 USD), Gilead Sciences (+ 2,07 Prozent auf 126,87 USD), eBay (+ 1,88 Prozent auf 111,23 USD) und Autodesk (+ 1,47 Prozent auf 201,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intel (-6,19 Prozent auf 119,94 USD), Marvell Technology (-5,38 Prozent auf 292,26 USD), KLA-Tencor (-5,33 Prozent auf 242,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,99 Prozent auf 124,59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,81 Prozent auf 520,91 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 877 662 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,286 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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