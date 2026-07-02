Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich Verluste in Höhe von 1,61 Prozent auf 29 329,21 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 778,70 Zählern und damit 0,102 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 809,13 Punkte).

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30 044,50 Punkte, das Tagestief hingegen 29 087,33 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,065 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30 660,60 Punkte. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 24 045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 22 641,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,92 Prozent auf 100,77 USD), Palantir (+ 10,83 Prozent auf 129,30 USD), Workday (+ 10,60 Prozent auf 135,40 USD), Thomson Reuters (+ 9,23 Prozent auf 89,21 USD) und Netflix (+ 8,75 Prozent auf 77,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil CrowdStrike (-74,58 Prozent auf 193,98 USD), Teradyne (-23,72 Prozent auf 369,09 USD), Sandisk (-23,25 Prozent auf 1 745,00 USD), KLA (-21,93 Prozent auf 235,55 USD) und Nebius (-21,92 Prozent auf 215,62 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 895 359 Aktien gehandelt. Mit 4,250 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,78 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at