Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,21 Prozent schwächer bei 27 651,82 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,076 Prozent fester bei 27 731,34 Punkten, nach 27 710,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 27 822,37 Punkte, das Tagestief hingegen 27 504,09 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 24 045,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 891,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 102,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 27 822,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 6,31 Prozent auf 576,45 USD), eBay (+ 5,05 Prozent auf 109,33 USD), Atlassian (+ 4,82 Prozent auf 93,16 USD), Datadog A (+ 4,38 Prozent auf 146,69 USD) und Constellation Energy (+ 4,30 Prozent auf 321,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Old Dominion Freight Line (-6,62 Prozent auf 192,18 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,27 Prozent auf 341,54 USD), QUALCOMM (-4,88 Prozent auf 168,38 USD), Align Technology (-3,93 Prozent auf 171,88 USD) und Enphase Energy (-3,87 Prozent auf 32,54 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 390 709 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,112 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,13 Prozent.

Redaktion finanzen.at