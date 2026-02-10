Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Minus

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent tiefer bei 25 240,62 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,182 Prozent fester bei 25 314,23 Punkten, nach 25 268,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 363,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 175,84 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25 766,26 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Wert von 25 611,74 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 21 756,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,137 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 455,40 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 15,68 Prozent auf 131,89 USD), Marriott (+ 9,15 Prozent auf 361,52 USD), lululemon athletica (+ 4,95 Prozent auf 184,37 USD), Fiserv (+ 4,92 Prozent auf 63,10 USD) und Arm (+ 4,89 Prozent auf 130,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Intel (-4,86 Prozent auf 47,80 USD), Lam Research (-2,93 Prozent auf 222,57 USD), Verisk Analytics A (-2,70 Prozent auf 173,38 USD), Micron Technology (-2,68 Prozent auf 373,22 USD) und Amgen (-2,25 Prozent auf 367,38 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 001 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,784 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

