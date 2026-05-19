Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Heute zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,61 Prozent tiefer bei 28 818,84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,688 Prozent schwächer bei 28 795,02 Punkten in den Handel, nach 28 994,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 031,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 567,16 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26 672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Stand von 24 797,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der NASDAQ 100 21 447,05 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 29 678,89 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 4,35 Prozent auf 176,27 USD), Arm (+ 3,73 Prozent auf 223,15 USD), Datadog A (+ 3,03 Prozent auf 215,15 USD), DexCom (+ 2,86 Prozent auf 66,95 USD) und Micron Technology (+ 2,52 Prozent auf 698,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-5,90 Prozent auf 46,76 USD), QUALCOMM (-3,94 Prozent auf 195,61 USD), Atlassian (-3,15 Prozent auf 86,62 USD), AppLovin (-3,14 Prozent auf 476,90 USD) und ON Semiconductor (-3,12 Prozent auf 106,02 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 808 216 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at