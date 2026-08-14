Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert mittags im Minus

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 0,36 Prozent auf 29 975,59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,275 Prozent auf 30 167,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30 084,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 179,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 934,66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,896 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 29 586,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 580,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 832,44 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,92 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Copart (+ 6,81 Prozent auf 31,39 USD), Sandisk (+ 6,05 Prozent auf 1 620,51 USD), Nebius (+ 4,29 Prozent auf 265,99 USD), Lumentum (+ 4,24 Prozent auf 917,71 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,10 Prozent auf 497,99 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Applied Materials (-5,82 Prozent auf 503,44 USD), Broadcom (-5,80 Prozent auf 393,58 USD), Workday (-3,99 Prozent auf 198,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,71 Prozent auf 93,50 USD) und KLA (-3,52 Prozent auf 202,01 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 513 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at