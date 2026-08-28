Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,65 Prozent auf 29 449,00 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,323 Prozent auf 29 545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29 641,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 752,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 383,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,22 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 27 763,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 223,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 703,45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Workday (+ 6,53 Prozent auf 206,22 USD), Amazon (+ 3,62 Prozent auf 265,53 USD), Airbnb (+ 2,90 Prozent auf 189,74 USD), Microsoft (+ 2,15 Prozent auf 515,91 USD) und Netflix (+ 2,07 Prozent auf 81,49 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-9,73 Prozent auf 217,95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,48 Prozent auf 127,12 USD), Rocket Lab (-5,43 Prozent auf 63,86 USD) und Lumentum (-5,30 Prozent auf 905,48 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 229 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,356 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at