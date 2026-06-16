Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,28 Prozent auf 30 153,42 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,290 Prozent tiefer bei 30 455,49 Punkten in den Handel, nach 30 543,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 30 080,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 560,08 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 125,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 655,34 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Wert von 21 937,57 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Fiserv (+ 3,13 Prozent auf 49,41 USD), Gilead Sciences (+ 2,95 Prozent auf 127,97 USD), Constellation Energy (+ 2,61 Prozent auf 269,19 USD), Autodesk (+ 2,21 Prozent auf 202,99 USD) und MercadoLibre (+ 2,07 Prozent auf 1 680,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intel (-6,91 Prozent auf 119,03 USD), Marvell Technology (-5,34 Prozent auf 292,38 USD), Micron Technology (-5,24 Prozent auf 1 031,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,22 Prozent auf 518,71 USD) und KLA-Tencor (-4,73 Prozent auf 244,28 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 231 336 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at