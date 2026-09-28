Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,90 Prozent auf 30 332,74 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,593 Prozent tiefer bei 30 426,63 Punkten in den Handel, nach 30 608,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 30 081,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 480,40 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 433,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 118,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 24 503,85 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 770,63 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Palo Alto Networks (+ 4,54 Prozent auf 391,77 USD), CrowdStrike (+ 3,04 Prozent auf 259,80 USD), Intuitive Surgical (+ 2,49 Prozent auf 415,25 USD), NVIDIA (+ 2,27 Prozent auf 230,17 USD) und ASML (+ 2,08 Prozent auf 1 780,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Arm (-8,05 Prozent auf 285,34 USD), DoorDash (-6,46 Prozent auf 180,87 USD), QUALCOMM (-6,11 Prozent auf 189,63 USD), Intel (-6,03 Prozent auf 115,58 USD) und Lumentum (-5,24 Prozent auf 892,29 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 902 657 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at