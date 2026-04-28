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Kursentwicklung im Fokus 28.04.2026 22:34:53

Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verlor zum Handelsende an Boden.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,01 Prozent leichter bei 27 029,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,16 Prozent auf 26 988,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 305,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 27 115,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 877,59 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 23 132,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 26 022,79 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 19 427,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,23 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 315,23 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 2,84 Prozent auf 121,18 USD), Intuit (+ 2,68 Prozent auf 400,38 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,51 Prozent auf 22,47 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,27 Prozent auf 28,79 USD) und T-Mobile US (+ 2,17 Prozent auf 186,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Arm (-7,98 Prozent auf 198,65 USD), Paccar (-5,97 Prozent auf 119,61 USD), Applied Materials (-5,87 Prozent auf 381,11 USD), ON Semiconductor (-4,83 Prozent auf 93,30 USD) und KLA-Tencor (-4,79 Prozent auf 1 808,97 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 779 146 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,327 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,23 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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