Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Montagmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Montagmittag auf rotem Terrain.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,21 Prozent leichter bei 30 239,15 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,593 Prozent leichter bei 30 426,63 Punkten, nach 30 608,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 081,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 480,40 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 433,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 29 118,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 503,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,97 Prozent aufwärts. Bei 30 770,63 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 2,97 Prozent auf 385,87 USD), CrowdStrike (+ 2,35 Prozent auf 258,06 USD), Intuitive Surgical (+ 2,19 Prozent auf 414,07 USD), NVIDIA (+ 2,06 Prozent auf 229,71 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1,75 Prozent auf 176,34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-8,60 Prozent auf 283,64 USD), Intel (-6,62 Prozent auf 114,86 USD), QUALCOMM (-6,49 Prozent auf 188,86 USD), DoorDash (-6,43 Prozent auf 180,93 USD) und Lumentum (-5,98 Prozent auf 885,37 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 198 544 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 6,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at