Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,53 Prozent leichter bei 30 407,81 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent leichter bei 30 174,59 Punkten, nach 30 571,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 541,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 092,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,372 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 27 651,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 093,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 721,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 20,64 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 6,59 Prozent auf 513,20 USD), Marvell Technology (+ 4,90 Prozent auf 316,43 USD), Align Technology (+ 4,07 Prozent auf 168,29 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,01 Prozent auf 245,52 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 3,82 Prozent auf 369,27 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Broadcom (-12,59 Prozent auf 418,91 USD), Micron Technology (-7,74 Prozent auf 996,00 USD), Arm (-4,47 Prozent auf 393,44 USD), CrowdStrike (-3,81 Prozent auf 719,09 USD) und Diamondback Energy (-3,63 Prozent auf 202,94 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 335 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at