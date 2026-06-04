NASDAQ 100

30 407,81
-163,43
-0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Performance im Blick 04.06.2026 22:35:04

Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstagabend im Minus.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,53 Prozent leichter bei 30 407,81 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent leichter bei 30 174,59 Punkten, nach 30 571,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 541,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 092,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,372 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 27 651,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 093,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 721,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 20,64 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 6,59 Prozent auf 513,20 USD), Marvell Technology (+ 4,90 Prozent auf 316,43 USD), Align Technology (+ 4,07 Prozent auf 168,29 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,01 Prozent auf 245,52 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 3,82 Prozent auf 369,27 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Broadcom (-12,59 Prozent auf 418,91 USD), Micron Technology (-7,74 Prozent auf 996,00 USD), Arm (-4,47 Prozent auf 393,44 USD), CrowdStrike (-3,81 Prozent auf 719,09 USD) und Diamondback Energy (-3,63 Prozent auf 202,94 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 335 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 407,81 -0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen