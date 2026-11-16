Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,68 Prozent leichter bei 27 474,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,43 Prozent auf 27 543,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 943,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 27 621,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 256,84 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 187,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30 046,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 25 008,24 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,00 Prozent zu Buche. Bei 31 361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Adobe (+ 3,29 Prozent auf 251,07 USD), Kraft Heinz Company (+ 3,02 Prozent auf 25,22 USD), Intuit (+ 2,71 Prozent auf 350,95 USD), Autodesk (+ 2,33 Prozent auf 270,58 USD) und Comcast (+ 2,19 Prozent auf 25,71 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7,09 Prozent auf 103,71 USD), Lumentum (-7,01 Prozent auf 554,80 USD), Sandisk (-6,50 Prozent auf 827,52 USD), Arm (-6,49 Prozent auf 178,16 USD) und Intel (-6,29 Prozent auf 55,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 932 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at