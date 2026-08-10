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Kursentwicklung 10.08.2026 16:01:36

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,13 Prozent auf 29 683,22 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,043 Prozent leichter bei 29 709,49 Punkten, nach 29 722,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 610,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 730,31 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 825,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 29 234,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 23 611,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 17,76 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 6,52 Prozent auf 528,42 USD), Datadog A (+ 3,66 Prozent auf 242,50 USD), Diamondback Energy (+ 3,58 Prozent auf 194,78 USD), CrowdStrike (+ 3,56 Prozent auf 222,06 USD) und Fortinet (+ 3,06 Prozent auf 164,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-4,72 Prozent auf 96,85 USD), Arm (-4,32 Prozent auf 270,36 USD), Lumentum (-4,29 Prozent auf 851,96 USD), Keurig Dr Pepper (-2,43 Prozent auf 29,28 USD) und Apple (-2,42 Prozent auf 305,75 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 838 749 Aktien gehandelt. Mit 4,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Comcast-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 233,00 -8,45% Arm Holdings
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CrowdStrike 195,16 5,42% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 227,00 11,55% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 172,02 5,91% Diamondback Energy Inc
Fortinet Inc 142,16 3,03% Fortinet Inc
Intel Corp. 85,18 -2,20% Intel Corp.
Keurig Dr Pepper Inc 25,22 -2,81% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 21,49 -1,60% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 709,00 -7,51% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 188,46 -2,50% NVIDIA Corp.
SpaceX 119,52 5,27% SpaceX
Vertex Pharmaceuticals Inc. 426,55 -0,59% Vertex Pharmaceuticals Inc.

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NASDAQ 100 29 621,80 -0,34%

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