Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Am Freitag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,97 Prozent schwächer bei 24 776,55 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,43 Prozent auf 24 663,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 020,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 593,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 886,70 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,720 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 075,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 25 692,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 052,63 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,70 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. 24 315,84 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 21,79 Prozent auf 92,17 USD), JDcom (+ 6,40 Prozent auf 27,10 USD), Palantir (+ 4,65 Prozent auf 159,77 USD), Broadcom (+ 2,09 Prozent auf 339,73 USD) und Datadog A (+ 1,58 Prozent auf 124,29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Old Dominion Freight Line (-6,74 Prozent auf 196,48 USD), ON Semiconductor (-5,26 Prozent auf 57,65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,18 Prozent auf 133,97 USD), DexCom (-3,88 Prozent auf 67,95 USD) und Lam Research (-3,87 Prozent auf 206,38 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 142 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,829 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at