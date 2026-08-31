Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 29 398,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,099 Prozent tiefer bei 29 404,29 Punkten in den Handel, nach 29 433,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 339,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 465,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 28 274,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30 333,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 415,42 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,63 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 5,26 Prozent auf 229,89 USD), Diamondback Energy (+ 3,20 Prozent auf 203,99 USD), Sandisk (+ 2,86 Prozent auf 1 527,38 USD), Palo Alto Networks (+ 2,53 Prozent auf 381,00 USD) und Tesla (+ 2,29 Prozent auf 356,73 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Take Two (-7,18 Prozent auf 218,50 USD), Shopify A (-4,13 Prozent auf 146,59 USD), PayPal (-4,11 Prozent auf 44,94 EUR), Axon Enterprise (-3,08 Prozent auf 582,20 USD) und AppLovin (-2,65 Prozent auf 309,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 504 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,525 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at