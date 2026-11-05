Verluste in New York: NASDAQ Composite-Anleger treten mittags Rückzug an

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 4,30 Prozent schwächer bei 24 630,83 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 558,11 Zählern und damit 0,693 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 736,51 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 559,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 262,14 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 3,79 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 27 477,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 363,44 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 23 499,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 10,32 Prozent auf 1,39 USD), Inter Parfums (+ 8,99 Prozent auf 134,68 USD), Myriad Genetics (+ 5,07 Prozent auf 6,33 USD), Erie Indemnity (+ 4,51 Prozent auf 292,60 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 3,96 Prozent auf 22,32 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-31,44 Prozent auf 1,81 USD), Cogent Communications (-22,39 Prozent auf 5,27 USD), AXT (-19,27 Prozent auf 38,38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-17,31 Prozent auf 2,34 USD) und Steven Madden (-17,15 Prozent auf 38,93 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 910 664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at