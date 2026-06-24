Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,43 Prozent auf 25 476,64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,033 Prozent schwächer bei 25 578,62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 587,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 354,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 840,56 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 26 343,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 761,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 912,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,64 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 12,74 Prozent auf 5,22 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 12,20 Prozent auf 6,62 USD), Repligen (+ 9,52 Prozent auf 138,40 USD), WD-40 (+ 7,43 Prozent auf 244,08 USD) und Expedia (+ 6,97 Prozent auf 262,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ballard Power (-11,63 Prozent auf 3,69 USD), AXT (-9,97 Prozent auf 70,14 USD), Microvision (-9,69 Prozent auf 0,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 94,13 USD) und Americas Car-Mart (-7,51 Prozent auf 3,57 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 010 738 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at