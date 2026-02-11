Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Kursentwicklung im Fokus 11.02.2026 18:02:36

Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück

Der NASDAQ Composite verliert am Mittag an Wert.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,45 Prozent auf 22 998,45 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,761 Prozent auf 23 278,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 102,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 320,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22 902,01 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,201 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 23 671,35 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Stand von 23 468,30 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.02.2025, einen Wert von 19 643,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,02 Prozent nach. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 461,14 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lattice Semiconductor (+ 14,50 Prozent auf 104,14 USD), AXT (+ 10,64 Prozent auf 26,94 USD), Monro Muffler Brake (+ 6,24 Prozent auf 22,65 USD), ON Semiconductor (+ 5,90 Prozent auf 71,36 USD) und Synaptics (+ 5,83 Prozent auf 90,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-15,27 Prozent auf 36,46 USD), American Woodmark (-12,12 Prozent auf 60,44 USD), Amtech Systems (-10,70 Prozent auf 11,60 USD), Harvard Bioscience (-8,44 Prozent auf 0,55 USD) und Donegal Group B (-8,11 Prozent auf 15,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 317 739 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,875 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,88 erwartet. Mit 10,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

