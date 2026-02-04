Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück

Am Mittwoch stand der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,51 Prozent im Minus bei 22 904,58 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent schwächer bei 23 217,02 Punkten, nach 23 255,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 684,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 270,07 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 235,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 348,64 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 654,02 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,42 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. 22 684,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Silicon Laboratories (+ 48,89 Prozent auf 203,41 USD), Powell Industries (+ 16,34 Prozent auf 527,30 USD), Columbia Sportswear (+ 14,44 Prozent auf 65,69 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,27 Prozent auf 1,61 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 9,89 Prozent auf 208,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Innodata (-13,44 Prozent auf 47,08 USD), Comtech Telecommunications (-11,54 Prozent auf 5,29 USD), Geospace Technologies (-11,31 Prozent auf 16,00 USD), TTM Technologies (-10,55 Prozent auf 96,22 USD) und Amtech Systems (-10,51 Prozent auf 15,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 63 501 996 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

