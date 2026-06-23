Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,65 Prozent auf 25 733,70 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 2,36 Prozent leichter bei 25 549,76 Punkten, nach 26 166,60 Punkten am Vortag.

Bei 25 882,57 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 513,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 26 343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 21 946,76 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Wert von 19 630,97 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,75 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 29,24 Prozent auf 3,89 USD), EZCORP (+ 5,05 Prozent auf 33,10 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4,93 Prozent auf 275,10 USD), Donegal Group B (+ 4,71 Prozent auf 22,00 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,23 Prozent auf 5,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-15,83 Prozent auf 77,81 USD), SMC (-12,97 Prozent auf 419,85 USD), ON Semiconductor (-10,77 Prozent auf 117,38 USD), Ultra Clean (-10,47 Prozent auf 110,25 USD) und Microchip Technology (-9,11 Prozent auf 93,35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16 155 580 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,29 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at